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Белая медведица из Норильска набирает вес в «Роевом ручье»

Главная Общество
Красноярск
08:29 18 Июля 2019
животные, медведь, норильск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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Белая медведица, которую доставили в «Роев ручей» из Норильска, идет на поправку. Однако из-за сильного истощения восстановление животного проходит медленно. В пресс-службе запоопарка сообщили, что за три недели новая питомица прибавила в весе 12 килограммов – теперь ее масса составляет 118 килограммов.

«Сейчас белая медведица живет в карантинном вольере, где ветеринарными врачами проводятся необходимые манипуляции, связанные с лечением и наблюдением за состоянием животного. Медведица много спит, во время бодрствования охлаждается в воде. Она активно обследует вольер и мокрая трется о стены, решетки и пол вольера, поэтому шерсть на боках и лапах остается испачканной, как бы мы ни старались ее отмыть», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе зоопарка.

После завершения карантина, медведицу переселят в вольер с бассейном. В каком зоопарке России животное будет жить после восстановления, решит Росприроднадзор.

Напомним, истощенная медведица проходит в «Роевом ручье» лечение и реабилитацию. Взрослую белую медведицу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания этих хищников севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Белые медведи занесены в Красную книгу по всему миру.

 

фото: «Роев ручей» 

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