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Красноярцам предлагают онлайн следить за капремонтом домов

Главная Общество
Красноярск
16:59 17 Июля 2019
общество, красноярск, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске жителям многоквартирных домов предлагают следить за капитальным ремонтом в режиме онлайн. На объектах установили камеры с круглосуточной трансляцией — видеоустройства работают на восьми домах, где ведется ремонт крыш, рассказали в городской администрации. 

Трансляцию решили запустить именно на крышах, так как по этим объектам у красноярцев возникает больше всего вопросов. Летом камеры планируют установить и на других ремонтируемых домах. Все желающие смогут посмотреть, как продвигаются рабо​ты, какой объем подрядчик выполняет за день, насколько соблюдаются стандарты качества и безопасности, в каком режиме подрядчики выходят на объект.

«Круглосуточную трансляцию подрядчики обязаны организовать за свой счет. Все технические возможности им обеспечены. Условие ведения​ онлайн трансляции  прописано во всех контрактах, которые заключаются при ремонте многоквартирных домов в Красноярске. Эта мера поможет контролировать дисциплину на объектах и вовремя фиксировать и устранять недоработки»​, — прокомментировал заместитель руководителя департамента горхозяйства Красноярска Владимир Стаканов.

Трансляцию можно посмотреть на сайте городской администрации в разделе «Контроль за ходом капитального ремонта домов». 

Напомним, в 2019 году в Красноярске планируется сделать капремонт 717 домов. В 154 объектах работы уже завершены. 

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