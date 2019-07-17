Красноярцам предлагают онлайн следить за капремонтом домов

В Красноярске жителям многоквартирных домов предлагают следить за капитальным ремонтом в режиме онлайн. На объектах установили камеры с круглосуточной трансляцией — видеоустройства работают на восьми домах, где ведется ремонт крыш, рассказали в городской администрации.
Трансляцию решили запустить именно на крышах, так как по этим объектам у красноярцев возникает больше всего вопросов. Летом камеры планируют установить и на других ремонтируемых домах. Все желающие смогут посмотреть, как продвигаются работы, какой объем подрядчик выполняет за день, насколько соблюдаются стандарты качества и безопасности, в каком режиме подрядчики выходят на объект.
«Круглосуточную трансляцию подрядчики обязаны организовать за свой счет. Все технические возможности им обеспечены. Условие ведения онлайн трансляции прописано во всех контрактах, которые заключаются при ремонте многоквартирных домов в Красноярске. Эта мера поможет контролировать дисциплину на объектах и вовремя фиксировать и устранять недоработки», — прокомментировал заместитель руководителя департамента горхозяйства Красноярска Владимир Стаканов.
Трансляцию можно посмотреть на сайте городской администрации в разделе «Контроль за ходом капитального ремонта домов».
Напомним, в 2019 году в Красноярске планируется сделать капремонт 717 домов. В 154 объектах работы уже завершены.