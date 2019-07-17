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Корпус краевой больницы откроют с годовым опозданием

Главная Общество
Красноярск
16:30 17 Июля 2019
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый корпус краевой больницы откроют с годовым опозданием. Объект должны были сдать в конце 2018 года, к прошедшей Универсиаде-2019, однако сроки сильно сдвинулись. Как рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения края Борис Немик, больничный комплекс будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Задержка сроков связана с конкурсными процедурами. Еще на начальном этапе торги длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб участников аукционов в ФАС. В итоге торги выиграла строительная компания «Сибиряк», которая слишком поздно приступила к реализации контракта, объяснил глава Минздрава.

«Уже началось получение заключений надзорных органов, процедуры лицензирования завершатся в сентябре - октябре, и до конца года корпус будет введен в эксплуатацию», - пояснил Немик.  

Напомним, новый хирургический корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница» строили в рамках первой очереди модернизации больничного комплекса. Объем вложений в проект составил около 7 млрд рублей.

Фото: krsk2019.ru

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