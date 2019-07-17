В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

Лесопожарный центр Красноярского края сообщил о 12 потушенных пожарах на площади 36 тысяч га. Очаги ликвидированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Кежемском и Богучанском районах. Еще девять возгораний в регионе приостановлены.

«17 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрирован 21 лесной пожар – в Енисейском, Эвенкийском, Богучанском, Абанском районах – на общей площади 52 тысячи га. Угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате сухих гроз», — говорится в сообщении центра.

Огонь в лесах бушует в труднодоступных зонах края, куда не может добраться техника МЧС. По данным космического мониторинга, зарегистрировано 75 таких очагов на площади более 192 тысяч га.

Отметим, что в регионе действует режим ЧС.

Тем временем в Красноярске постепенно улучшается экологическая обстановка — дымка от бушующих на севере края и в соседней Иркутской области пожаров начала рассеиваться. Сегодня в городе ожидается ливень с грозами, ветер уже изменил свое направление.

«За сутки с 16 по 17 июля 2019 года на горячую линию Минэкологии края поступило 11 звонков. По телефонным обращениям жителей краевого центра передвижная эколаборатория выезжала пять раз. Отборы проб воздуха были сделаны в 16 точках», — отчитались в министерстве экологии края.

Анализ экспертов показал, что превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосфере нет.