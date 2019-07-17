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В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

Главная Общество
Красноярск
15:24 17 Июля 2019
общество, красноярск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лесопожарный центр Красноярского края сообщил о 12 потушенных пожарах на площади 36 тысяч га. Очаги ликвидированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Кежемском и Богучанском районах. Еще девять возгораний в регионе приостановлены. 

«17 июля в авиационной и наземной зонах зарегистрирован 21 лесной пожар – в Енисейском, Эвенкийском, Богучанском, Абанском районах – на общей площади 52 тысячи га. Угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли в результате сухих гроз», — говорится в сообщении центра. 

Огонь в лесах бушует в труднодоступных зонах края, куда не может добраться техника МЧС. По данным космического мониторинга, зарегистрировано 75 таких очагов на площади более 192 тысяч га. 

Отметим, что в регионе действует режим ЧС. 

Тем временем в Красноярске постепенно улучшается экологическая обстановка — дымка от бушующих на севере края и в соседней Иркутской области пожаров начала рассеиваться. Сегодня в городе ожидается ливень с грозами, ветер уже изменил свое направление. 

«За сутки с 16 по 17 июля 2019 года на горячую линию Минэкологии края поступило 11 звонков. По телефонным обращениям жителей краевого центра передвижная эколаборатория выезжала пять раз. Отборы проб воздуха были сделаны в 16 точках», — отчитались в министерстве экологии края. 

Анализ экспертов показал, что превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосфере нет. 

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