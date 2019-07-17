На красноярской набережной демонтируют студию «Матч-ТВ»

На левобережной набережной Красноярска демонтируют переносную студию телеканала «Матч-ТВ». Об этом рассказали в городской администрации.

Напомним, временное сооружение возвели к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Из стеклянной студии во время студенческих игр телеведущие федерального канала вели прямые эфиры.

После Универсиады-2019 городские власти планировали оставить студию в Красноярске — она была оборудована подсветкой и ночью привлекала гостей и жителей города, гуляющих по набережной.

В мэрии уточнили, что объект теперь принадлежит «Центру реализации социальных проектов». Специалисты учреждения проведут технический осмотр студии и при необходимости сделают косметический ремонт. Вышку перенесут в другое место.

«Предварительно выбрано новое место размещения временного сооружения — на о. Татышев недалеко от визит-центра. Вышка будет многофункциональной. По ее периметру планируется установить плазменные мониторы с функцией 3D для демонстрации фильмов о достопримечательностях Красноярска. С видовой площадки студии откроется прекрасный вид на Енисей, природу и сам город», — рассказали в мэрии.

Монтаж конструкции предполагается начать в августе.