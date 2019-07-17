17 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Николаевский проспект в Красноярске начали ремонтировать после Универсиады

Главная Общество
Красноярск
13:29 17 Июля 2019
ремонт, красноярск, общество, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовал ремонт Николаевского проспекта, который сдали в ноябре 2018 года. Сегодня, 17 июля, на проезжей части начали заделывать образовавшиеся трещины. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

В пресс-службе КрУДора пояснили, что в этом году был запланирован ремонт съезда от ул. Копылова к Николаевскому мосту. 

«Дорогу передали в управление Красноярску. Ремонтом занимается департамент городского хозяйства. Сейчас они сами за счет содержания восстанавливают дорогу и обустраивают там водоотвод, который не был предусмотрен проектом. После паводков и оттаивания грунта пошли трещины», — сообщили в пресс-службе. 

Напомним, весной красноярцы жаловались, что на многих тротуарах Николаевского проспекта асфальт начал проваливаться и разрушаться. Строительством дороги от четвертого моста до улицы Копылова к зимней Универсиаде-2019 занималась строительная компания «Сибиряк». Тогда городские власти заявили, что объект находится на гарантии, поэтому подрядчик устранит дефекты за собственный счет. 

Фото: Sibnovosti.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Виадук к музейному центру в Красноярске построят к 2020 году

Виадук к музейному центру в Красноярске построят к 2020 году

17 Июля 2019 г.
Старый мост демонтировали в 2015 году
Новости Красноярска: В Красноярске гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение миграционных правил

В Красноярске гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение миграционных правил

17 Июля 2019 г.
Штраф составил две тысячи рублей
Новости Красноярска: Красноярские врачи установили пациенту с донорским сердцем титановый сустав

Красноярские врачи установили пациенту с донорским сердцем титановый сустав

17 Июля 2019 г.
Операция прошла успешно
Новости Красноярска: В Красноярске появилась новая разметка - «Осторожно дети»

В Красноярске появилась новая разметка - «Осторожно дети»

17 Июля 2019 г.
Ее наносят у жилых домов
Новости Красноярска: Красноярские хирурги прооперировали ребенка с сосудистым «мешком»

Красноярские хирурги прооперировали ребенка с сосудистым «мешком»

16 Июля 2019 г.
У мальчика диагностировали аневризму на плече
Новости Красноярска: Завтра в Красноярске резко изменится погода

Завтра в Красноярске резко изменится погода

16 Июля 2019 г.
Ожидаются грозы и сильный ветер
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

«Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

15 Июля 2019 г.
Обещают от 80 до 120 тысяч рублей в месяц
Новости Красноярска: В Красноярск тянет дымом

В Красноярск тянет дымом

14 Июля 2019 г.
Из-за лесных пожаров горожанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу
Новости Красноярска: В Красноярском крае двух врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии

В Красноярском крае двух врачей осудили за смерть ребенка от пневмонии

12 Июля 2019 г.
Инцидент произошел в Богучанском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356