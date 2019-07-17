Николаевский проспект в Красноярске начали ремонтировать после Универсиады

В Красноярске стартовал ремонт Николаевского проспекта, который сдали в ноябре 2018 года. Сегодня, 17 июля, на проезжей части начали заделывать образовавшиеся трещины. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе КрУДора пояснили, что в этом году был запланирован ремонт съезда от ул. Копылова к Николаевскому мосту.

«Дорогу передали в управление Красноярску. Ремонтом занимается департамент городского хозяйства. Сейчас они сами за счет содержания восстанавливают дорогу и обустраивают там водоотвод, который не был предусмотрен проектом. После паводков и оттаивания грунта пошли трещины», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, весной красноярцы жаловались, что на многих тротуарах Николаевского проспекта асфальт начал проваливаться и разрушаться. Строительством дороги от четвертого моста до улицы Копылова к зимней Универсиаде-2019 занималась строительная компания «Сибиряк». Тогда городские власти заявили, что объект находится на гарантии, поэтому подрядчик устранит дефекты за собственный счет.

Фото: Sibnovosti.ru