Виадук к музейному центру в Красноярске построят к 2020 году

Виадук между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира» в Красноярске построят в течение года, уточнили корреспонденту Sibnovosti.ru в краевом правительстве. Распоряжение дал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Новый мост соединит общественное пространство с площадью перед Большим концертным залом над проезжей частью ул. Карла Маркса. Так красноярцы смогут быстрее спуститься к левобережной набережной Енисея.

Напомним, старый виадук снесли в 2015 году из-за физического износа. Существовала угроза обрушения подпорной стены на ул. Карла Маркса вблизи Культурно-исторического центра. Износ всей конструкции составлял 52%. Объект был небезопасен для пешеходов и водителей.

Позже красноярские архитекторы публиковали эскизы нового виадука, но работы по его строительству так и не начались. Согласно проекту, мост выложат брусчаткой, а по краям обустроят арки.