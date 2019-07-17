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Виадук к музейному центру в Красноярске построят к 2020 году

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Красноярск
12:38 17 Июля 2019
общество, красноярск, виадук
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Виадук между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира» в Красноярске построят в течение года, уточнили корреспонденту Sibnovosti.ru в краевом правительстве. Распоряжение дал губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Новый мост соединит общественное пространство с площадью перед Большим концертным залом над проезжей частью ул. Карла Маркса. Так красноярцы смогут быстрее спуститься к левобережной набережной Енисея. 

Напомним, старый виадук снесли в 2015 году из-за физического износа. Существовала угроза обрушения подпорной стены на ул. Карла Маркса вблизи Культурно-исторического центра. Износ всей конструкции составлял 52%. Объект был небезопасен для пешеходов и водителей. 

Позже красноярские архитекторы публиковали эскизы нового виадука, но работы по его строительству так и не начались. Согласно проекту, мост выложат брусчаткой, а по краям обустроят арки. 

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