В Красноярске гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение миграционных правил

Сотрудники управления по вопросам миграции краевой полиции оштрафовали 21-летнюю гражданку Великобритании, которая приехала в Красноярск по туристической визе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России», — говорится в сообщении.

На гражданку Великобритании завели административное дело по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Сумма штрафа составила две тысячи рублей.

«Административного задержания к данной гражданке не применялось, после составления протокола она была отпущена», — пояснили в ведомстве.

По данным СМИ, иностранка собиралась провести лекцию в музейном центре «Площадь Мира». К организаторам мероприятия у полицейским вопросов не было.