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В Красноярске гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение миграционных правил

Главная Общество
Красноярск
11:43 17 Июля 2019
общество, красноярск, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники управления по вопросам миграции краевой полиции оштрафовали 21-летнюю гражданку Великобритании, которая приехала в Красноярск по туристической визе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«В Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России», — говорится в сообщении. 

На гражданку Великобритании завели административное дело по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Сумма штрафа составила две тысячи рублей. 

«Административного задержания к данной гражданке не применялось, после составления протокола она была отпущена», — пояснили в ведомстве. 

По данным СМИ, иностранка собиралась провести лекцию в музейном центре «Площадь Мира». К организаторам мероприятия у полицейским вопросов не было. 

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