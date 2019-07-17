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Красноярские врачи установили пациенту с донорским сердцем титановый сустав

Главная Общество
Красноярск
11:21 17 Июля 2019
медицина, красноярск, общество
Источник:
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Хирурги краевой клинической больницы провели уникальную операцию — специалисты установили мужчине с пересаженным сердцем титановый сустав.

Донорский орган Андрею Сандакову пересадили два года назад. У жителя Нижнего Ингаша был инфаркт, после чего сердечная мышца стала работать на пределе. Чтобы не спровоцировать повторный удар, он вынужден был спать сидя. Тогда врачи решились на первый в Красноярском крае эксперимент — пациенту впервые пересадили сердце погибшего 19-летнего парня. 

После первой удачной операции мужчина снова попал на стол хирургов. На этого раз его подвел тазобедренный сустав. Стоило ли проводить операцию после трансплантации, врачи обсуждали коллегиально.

«Были мнения, что нам не стоит брать на себя такого рода риски, надо отправлять в Москву, в другие регионы, но когда холодно взвесили и сопоставили все данные, поняли, что формальных препятствий для этого нет», — рассказал руководитель травматолого-ортопедического центра краевой больницы Алексей Лубнин.

Титановую кость Андрею Сандакову вставили в тазобедренный сустав, чтобы обеспечить пациенту свободное движение. 

Имплант жителю Нижнего Ингаша установили около недели назад. Мужчина уже идет на поправку и готовится к выписке. 

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