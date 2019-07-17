В Красноярске появилась новая разметка - «Осторожно дети»

В Красноярске стали наносить новый вид дорожной разметки – «Осторожно дети». Копию советующего знака рисуют на дорогах при въезде в жилые дворы. Новая разметка появилась на Калинина, 15 и Чернышевского, 75. В ГИБДД сообщают, что ее главная задача – напомнить водителем, что максимально допустимая скорость при въезде во двор - 20 км в час.

«Дети у нас очень уязвимы. Они внезапно могут выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Выезжать на велосипедах, на самокатах, что очень опасно, и поэтому мы призываем всех водителей, чтобы они были предельно внимательными. При въезде во двор снижали скорость и были готовы к тому, что на проезжей части может внезапно появится ребенок», - отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярска Ксения Панкова.

В ГИБДД отметили, что в этом году во дворах Красноярска зарегистрировано 16 аварий с участием детей. Разметку наносят в зонах с большой территорией, где много въездов и выездов, а также там, где происходили ДТП с участием несовершеннолетних.