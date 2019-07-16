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Красноярские хирурги прооперировали ребенка с сосудистым «мешком»

Главная Общество
Красноярск
16:18 16 Июля 2019
общество, красноярск, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Хирурги 20-й больницы прооперировали трехлетнего ребенка с редкой пульсирующей аневризмой. Ее размер был внушительным — 5 на 7 см, а располагался сосудистный «мешок» на плечевой артерии. Мальчик не мог сгибать руку, сообщили в краевом Минздраве. 

По словам специалистов, такая патология у детей случается редко. Перед хирургами стояла технически сложная задача удалить на маленькой руке ребенка образовавшийся «мешок». На помощь врачам пришли хирурги из БСМП. 

«Операция длилась около двух часов. Была выделена аневризма, освобождены вены, нерв и артерия, дефект артерии в месте нахождения шейки аневризмы ушит под микроскопом и аневризма полностью удалена», — рассказали в Минздраве. 

Отметим, что ребенок полностью сохранил чувствительность и подвижность руки. Через семь дней после операции его выписали из больницы. 

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