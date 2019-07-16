Завтра в Красноярске резко изменится погода

17 июля в Красноярске резко изменится погода — придут спасительные дожди и усилится ветер. Осадки помогут избавить город от дыма, образовавшегося в результате лесных пожаров на севере края и в Иркутской области. Об этом предупредили в пресс-службе администрации.

«В центральных районах края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Красноярцам рекомендуют ограничить проведение работ на высоте, держаться подальше от рекламных конструкций, недостроенных зданий и деревьев. Водителям и пешеходам также стоит соблюдать осторожность.