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Завтра в Красноярске резко изменится погода

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Красноярск
15:18 16 Июля 2019
общество, красноярск, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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17 июля в Красноярске резко изменится погода — придут спасительные дожди и усилится ветер. Осадки помогут избавить город от дыма, образовавшегося в результате лесных пожаров на севере края и в Иркутской области. Об этом предупредили в пресс-службе администрации. 

«В центральных районах края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении. 

Красноярцам рекомендуют ограничить проведение работ на высоте, держаться подальше от рекламных конструкций, недостроенных зданий и деревьев. Водителям и пешеходам также стоит соблюдать осторожность. 

«Горожанам советуют не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы», — пояснили в мэрии. 

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