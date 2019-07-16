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Грузовикам могут запретить ездить по Красноярску днем

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Красноярск
14:44 16 Июля 2019
транспорт, движение, красноярск, общество
Источник: СТС-Прима
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Краевое министерство экологии и рационального природопользования предложило ограничить движение большегрузов днем. Такие меры поспособствуют улучшению экологической обстановки в Красноярске, уверены в ведомстве. Законопроект находится в стадии рассмотрения. 

Нововведение коснется грузовых машин — это транспорт ниже третьего экологического класса. Планируется также запретить движение по городу машинам, чьи габариты превышают 20 м в длину, 2,5 м в высоту и 4 м в ширину. Максимальная разрешенная масса — 12 тонн. 

«Такие машины не смогут въехать в город с 6 утра до 21:00. Запрет не затронет спецтранспорт полиции, спасателей и военных. Без ограничений будут ездить пассажирские автобусы и техника по ремонту дорог. Их будут пропускать при «условии предоставления документов, подтверждающих маршрут»», — рассказали в министерстве. 

Если законопроект примут, то в Красноярске начнется установка соответствующих дорожных знаков. 

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