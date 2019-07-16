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Красноярские «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей

Главная Общество
Красноярск
12:45 16 Июля 2019
общество, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский заповедник «Столбы» могут закрыть из-за пожаров и медведей. Об этом журналистам заявил директор заказника Вячеслав Щербаков. По его словам, заповедник летом испытывает колоссальную нагрузку, а природа довольно сильно страдает из-за дыма, вызванного лесными пожарами на севере края и в соседней Иркутской области. 

«В регионе действует 3 класс, близкий к 4-му, пожарной опасности. Если он будет повышаться, то мы будем вынуждены закрыть заповедник», – объяснил директор. 

Дополнительную угрозу для туристов, посещающих заповедную зону, создают медведи — хищники бегут от едкого дыма в сторону троп, косолапые ищут убежища в дачных массивах и на «Столбах». 

Напомним, ранее в Красноярском крае из-за лесных пожаров закрыли заповедник «Тунгусский». В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Деревья в Красноярском крае горят из-за гроз и отсутствия осадков. Не работает даже самолет, вызывающий дождь. По словам министра лесного хозяйства региона Дмитрия Маслодудова, зондировщик Авиалесоохраны не могут использовать из-за отсутствия нужных облаков. Самолет снова поднимут в небо после соответствующего прогноза метеорологов о наличии «ресурсной» облачности. 

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