Жюри фотоконкурса РусГидро «Объединяя энергию» приступило к оценке работ

Экспертное жюри фотоконкурса РусГидро «Объединяя энергию», приуроченного к 15-летию Компании, начало свою работу. До конца октября 12 экспертов, представляющих как профессионалов, так и любителей фотографии, будут оценивать присланные на конкурс работы.

Подать свои работы на конкурс можно до 1 октября 2019 года. Героями конкурсных фотографий могут стать как сами энергетики, так и объекты генерации Группы РусГидро: сегодня это свыше 400 ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, солнечных и ветровых электростанций в разных регионах нашей страны. Также на конкурс можно присылать фото из личных архивов об истории энергообъектов компании.

На сегодняшний день больше всего работ поступило в номинациях «Энергия рядом», в ней принимаются изображения внешнего (фасадного) вида энергообъектов, «Хранители энергии» - фото энергетиков во время работы и «Энергия региона» - видовые изображения городов и регионов, в которых располагаются энергообъекты. Архивные фотографии принимают участие в номинации «Энергия времени» (исторические/ретроспективные изображения энергообъектов РусГидро). В номинации «Сердце энергетики» рассматриваются изображения уникального технического оборудования энергообъектов РусГидро. В номинации «Энергия добра» фотографы смогут рассказать о социальных, благотворительных или волонтёрских мероприятиях, реализуемых РусГидро.

Имена победителей объявят в октябре-ноябре 2019 года. Авторов лучших фотографий наградят призами, а сами работы войдут в юбилейный фотоальбом РусГидро и будут представлены на фотовыставках, которые пройдут в регионах присутствия Компании.

Получить подробную информацию, ознакомиться с составом жюри, а также подать заявку на участие в конкурсе можно на странице мероприятия: http://photo.rushydro.ru/