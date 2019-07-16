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В Красноярске состоится огненное шоу на набережной

Главная Общество
Красноярск
09:34 16 Июля 2019
шоу, огонь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на левобережной набережной состоится традиционный огненный концерт. Его организуют красноярские школы флоу-арта и фаер-шоу при поддержке молодежного центра «Новые имена» и краевого проекта «Территория 2020». Организаторы заверяют, что в день шоу на набережной будут выступать лучшие артисты города.

«Красноярский огненный концерт – уникальное городское событие, на котором можно насладиться выступлениями мастеров огненного жанра. С показательными номерами выступят представители других экстремальных направлений. Вечер обещает стать жарким», - сообщают организаторы в соцсетях.

Концерт состоится в последнюю субботу июля, 27 числа, возле «Капитанского клуба». Начало в 20:00. Вход свободный.

Добавим, что флоу-арт совмещает в себе элементы циркового искусства, фаер-шоу и жонглирования.

 

фото: пресс-служба СибГАУ

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