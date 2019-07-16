Краевой бюджет выделил 20 млн рублей на стажировки врачей в Германии

Красноярские врачи отправятся на стажировки в Германию. Обучение в ведущих клиниках за рубежом в 2019 году пройдет 21 специалист. Проекты медучреждений утвердил краевой Минздрав. В конкурсе участвовали доктора краевой клинической больницы, онкодиспансера им. Крыжановского, межрайонной клинической больницы №20 им. Берзона, а также БСМП им. Карповича.

В своих работах медики освятили вопросы хирургической гепатологии, трансплантации печени, внедрения современных методик эндоскопической диагностики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Красноярские врачи будут работать с немецкими коллегами с сентября по декабрь 2019 года. На проведение стажировок из краевого бюджета выделено около 20 млн рублей

Добавим, что в прошлом году стажировки в Германии прошли 25 врачей.