«Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о наборе бортпроводников для хаба в Красноярске. Объявление о поиске сотрудников появилось на сайте российского авиаперевозчика.

«Аэрофлот открывает вакансию бортпроводника для работы в Красноярске, который станет вторым базовым аэропортом», — говорится в сообщении.

Согласно требованиям, кандидат должен уверенно разговаривать на английском языке и иметь образование не ниже среднего. Опытным бортпроводникам необходимо предоставить действующее свидетельство с правом работы на территории России.

Будущим сотрудникам обещают заработную плату от 80 до 120 тысяч рублей, работу на внутренних и международных рейсах, гибкий график и возможность роста.

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.