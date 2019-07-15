15 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Аэрофлот» набирает сотрудников для хаба в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:56 15 Июля 2019
общество, красноярск, сотрудники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о наборе бортпроводников для хаба в Красноярске. Объявление о поиске сотрудников появилось на сайте российского авиаперевозчика. 

«Аэрофлот открывает вакансию бортпроводника для работы в Красноярске, который станет вторым базовым аэропортом», — говорится в сообщении. 

Согласно требованиям, кандидат должен уверенно разговаривать на английском языке и иметь образование не ниже среднего. Опытным бортпроводникам необходимо предоставить действующее свидетельство с правом работы на территории России. 

Будущим сотрудникам обещают заработную плату от 80 до 120 тысяч рублей, работу на внутренних и международных рейсах, гибкий график и возможность роста.

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край направил тяжелую технику в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Красноярский край направил тяжелую технику в пострадавшую от паводков Иркутскую область

15 Июля 2019 г.
В регионе подготовили колонну из 31 самосвала и пяти погрузчиков
Новости Красноярска: РУСАЛ отправил детей из пострадавших от паводка сел Тайшетского района на отдых и лечение

РУСАЛ отправил детей из пострадавших от паводка сел Тайшетского района на отдых и лечение

15 Июля 2019 г.
Группа детей из Тайшетского района сегодня прибыла в Хакасию
Новости Красноярска: В лагере «Гренада» 500 детей пополнили ряды «Юнармии»

В лагере «Гренада» 500 детей пополнили ряды «Юнармии»

15 Июля 2019 г.
Это была самая масштабная церемония посвящения в юнармейское движение
Новости Красноярска: Клещи стали реже кусать красноярцев

Клещи стали реже кусать красноярцев

15 Июля 2019 г.
За прошедшую неделю в больницы попали 839 жителей края
Новости Красноярска: ПикНик – главное событие прошедшей недели в Норильске

ПикНик – главное событие прошедшей недели в Норильске

15 Июля 2019 г.
Праздник собрал почти 3000 горожан
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат проезд по мосту через Бугач на ул. Маерчака

В Красноярске ограничат проезд по мосту через Бугач на ул. Маерчака

15 Июля 2019 г.
На переправе начинается ремонт
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен купил футбольную «Аланию»

Красноярский бизнесмен купил футбольную «Аланию»

11 Июля 2019 г.
В спортивный проект его привел «патриотизм»
Новости Красноярска: Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

10 Июля 2019 г.
Туристы оказались заблокированными на берегу реки
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356