Красноярский край направил тяжелую технику в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Красноярский край направил в пострадавший от паводков город Тулун Иркутской области тяжелую технику. Сегодня, 15 июля, колонна из 31 самосвала и пяти погрузчиков направилась в соседний регион для ликвидации последствий затоплений. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Красноярский край одним из первых откликнулся на беду в Иркутской области. Губернатор региона распорядился отправить в Тулун тяжелую технику из автопарка краевых дорожных предприятий.

«Дорожникам предстоит расчистить территорию, укрепить дамбы и отсыпать площадки для строительства новых домов. Работы займут около двух недель, но при необходимости срок командировки может быть продлен. Кроме того, в случае дополнительной потребности Красноярский край готов сформировать и направить в пострадавшие районы Иркутской области еще одну колонну спецтехники», — рассказали в краевой администрации.

Отметим, что помощь также оказывают и жителям Красноярского края, пострадавшим в этом году от дождевых паводков. На данный момент уже перечислено около 3,5 млн рублей по 605 заявлениям от граждан из восточных районов региона. 22 семьи из Канска дополнительно получили материальные выплаты в размере 50 тысяч рублей. В администрациях формируются списки, по которым жителям будет оказана адресная помощь в виде овощей, стройматериалов и дров.