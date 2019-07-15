РУСАЛ отправил детей из пострадавших от паводка сел Тайшетского района на отдых и лечение

Группа детей из Тайшетского района сегодня прибыла в Хакасию, где разместится в корпусах санатория курорта «Озеро Шира». В группе 39 ребят в возрасте от 7 до 14 лет, все они из семей, которые пострадали от масштабного наводнения в Иркутской области. От вышедших из берегов рек пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и в Тайшетском районе.

– Отдых на знаменитом своими целебными свойствами озере не только позволит ребятам восстановить силы и здоровье после пережитого стресса. В группе есть и дети с ограничениями здоровья, которые в этот период смогут пройти полноценный оздоровительный и реабилитационный курс с учетом медицинских показаний, — рассказывает заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов.

В Хакасии дети и подростки проведут месяц. Компания взяла на себя все затраты по перевозке и размещению ребят, а власти района обеспечили их набором средств личной гигиены и других вещей первой необходимости.

– Наводнение в нашем районе сильнейшее за последние 20 лет, ущерб причинен значительный. Хочется сказать спасибо всем, кто пришел нам на помощь в первые же часы паводка. И сотрудники компании РУСАЛ, и руководители всех уровней в круглосуточном режиме вместе с нами занимаются ликвидацией последствий стихии, – говорит глава Тайшетского района Александр Величко.

30 июня, как только спала вода, бригады РУСАЛа вышли на восстановление дорог к деревне Сафроновка, где люди из-за разрушенной трассы оказались отрезанными от внешнего мира. Сотрудники занимались восстановлением дорожного полотна и мостов, получивших повреждения. На предприятиях компании организован сбор и доставка гуманитарной помощи нуждающимся, в том числе строительных материалов и техники для откачки воды. Закуплены средства первой необходимости, в том числе газовые плиты, спальные мешки, подушки, питьевая вода, крупы. Кроме того, идет сбор денежных средств от сотрудников, компания удвоит переданную на помощь сумму.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»