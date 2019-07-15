В лагере «Гренада» 500 детей пополнили ряды «Юнармии»

В прошедшие выходные завод Красмаш отмечал день рождения. Этот праздник решили отметить в санаторно-оздоровительном лагере «Гренада», где почти 500 детей вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия».

Молодежь играет особую роль в жизни Красмаша. Завод стал первым в Сибири оборонно-промышленным предприятием, где создали центр детского общественного движения. На базе Красмаша успешно существует юнармейский отряд «Русь». Там занимаются ребята, чьи родители работают на предприятии. Молодые бойцы являются неотъемлемой частью завода — они поздравляют с праздниками ветеранов труда и Великой отечественной войны, а также торжественно принимают новых ребят в свои ряды.

В летнее время бойцы красмашевского отряда «Русь» вместе с другими ребятами отдыхают в подведомственном заводу лагере «Гренада». 13 июля завершился второй сезон, во время которого дети из Красноярского края прошли «курсы молодых бойцов». Преподавателями для них стали участники красмашевского отряда «Русь». В течение трех недель старшеклассники обучали детей оказывать первую медицинскую помощь, правильно себя вести во время пожара и проходить непростую полосу препятствий. Кроме того, молодежь училась стрелять в лазерном тире, подаренном Красмашем.

«Юнармейцы красмашевского отряда «Русь» обучили отдыхавших в лагере подростков основам армейского рукопашного боя и проверили кандидатов на соответствие высоким стандартам крепости духа и физической подготовки. 13 июля более 500 детей торжественно произнесли клятву молодых бойцов и вступили в ряды «Юнармии». Ребята из отряда «Русь» устроили для новобранцев по этому случаю настоящий праздник — они продемонстрировали навыки рукопашного боя. Еще одно неожиданное событие — развертывание 20-метровой копии знамени Победы перед гостями. Это мероприятие останется надолго в памяти у ребят», — сказал представитель пресс-службы Красмаша Андрей Григорьев.

Мероприятие посетили генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов и руководитель красноярского регионального движения «Юнармия» Денис Побилат.

Отметим, что машиностроительный завод поддерживает патриотизм молодого поколения — предприятие закупило для юнармейцев 1000 комплектов формы, помогло провести образовательные мероприятия в «Гренаде» и полностью оплатило отдых и проживание в лагере детей из своего отряда «Русь».

По материалам АО «Красмаш»