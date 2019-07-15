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Клещи стали реже кусать красноярцев

Главная Общество
Красноярск
14:02 15 Июля 2019
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора фиксируют снижение активности клещей. За прошедшую неделю на укусы членистоногих пожаловались 839 жителей Красноярского края, из них 124 ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства. Это показатель на 15,8% ниже, чем в конце июня. 

«С начала сезона в регионе зарегистрировано 16054 случая присасывания клещей, в том числе 2984 случая среди детей. Ситуация находится на уровне среднемноголетних значений», — говорится в сообщении. 

По Красноярску цифры следующие: 5685 случаев присасывания клещей за весь сезон, из них 1000 случаев среди детей.

Клещи кусали жителей края в 48 районах, а том числе в окрестностях Красноярска: на территории природного заповедника «Столбы», «Бобрового лога», о. Татышев и п. Торгашино.

Несмотря на спад активности членистоногих, в краевом центре по-прежнему работают пункты приема клещей для исследования на инфекции. Они расположены на ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29. 

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