ПикНик – главное событие прошедшей недели в Норильске

Четвертый ПикНик «Город – это мы!» состоялся 13 июля в Норильске в новом парке «Арктический», который на один день превратился в настоящий оазис из полезных активностей, радостных малышей, довольных мам и пап, увлеченной молодежи.

Участниками праздника стали 2 700 норильчан. Организаторами площадок выступили 28 некоммерческих и коммерческих организаций – участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», при поддержке компании Норникель.

Главная задача праздника – показать, как можно вдохнуть жизнь в старые и новые общественные пространств и превратить их в центры притяжения горожан любого возраста – по заверению организаторов, успешно выполнена.

В программе мероприятия были активности для детей: аквагрим, рисование фруктами и овощами, чтение для самых маленьких, лепка из гипса, караоке по следам мультфильмов и много другое. Любители активного отдыха смогли заняться йогой, капоейрой, кроссфитом, паркуром, сразиться в кикер-футболе и рыцарском турнире, потанцевать, интеллектуалы – сыграть в игру Quiz TIME, посмотреть научно-популярные фильмы через VR-очки, познакомиться с природой Таймыра.

Традиционно были проведены творческие мастер-классы: рисование разными техниками, витражные подвески, знакомство с культурно-досуговым укладом XIX века. Завершился праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий смог стать частью экспромт-оркестра.

Изюминкой визуального оформления летнего праздника стали арт-объекты, которые привлекали внимание гостей и стали местом фотосессий: большая мозаика из кубов, пончик, ролик и объемные буквы ПикНик. После праздника они переедут в местный скейт-парк «Шторм», где станут новым символом летнего активного отдыха.

Добавим, ПикНик «Город – это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». За это время мероприятие подтвердило статус главного летнего события, организованного горожанами для горожан. Об этом говорят и масштаб мероприятия (более 40 площадок и активностей ежегодно), и количество его посетителей (более 1500 участников в каждом регионе), и уровень организации.

по информации пресс-службы компании «Норникель»

фото: «Норникель»