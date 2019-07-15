15 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ограничат проезд по мосту через Бугач на ул. Маерчака

Главная Общество
Красноярск
11:09 15 Июля 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В четверг, 18 июля, в Красноярске ограничат движение по мосту через Бугач на ул. Маерчака. В пресс-службе городской администрации сообщили, что на переправе начинается ремонт. В связи с этим дорожники будут поочередно перекрывать по половине проезжей части, так что машинам в прямом и обратном направлении придется двигаться по встречной полосе. Ограничения продлятся до 15 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, мост через Бугач ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники заменят асфальт, а также элементы мостовой конструкции. Также на переправе устроят систему водоотведения с проезжей части и отремонтируют тротуары. Реконструкция обойдется в 16 млн рублей. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске продлен ремонт ул. Бограда

В Красноярске продлен ремонт ул. Бограда

15 Июля 2019 г.
Работы продлятся до 25 июля
Новости Красноярска: Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

15 Июля 2019 г.
В городе похолодает
Новости Красноярска: В Красноярск тянет дымом

В Красноярск тянет дымом

14 Июля 2019 г.
Из-за лесных пожаров горожанам рекомендуют лишний раз не выходить на улицу
Новости Красноярска: Объявлены выходные праздничные дни в 2020 году

Объявлены выходные праздничные дни в 2020 году

13 Июля 2019 г.
Правительство опубликовало график в соцсетях
Новости Красноярска: Дизайн Универсиады в Красноярске получил престижную европейскую премию

Дизайн Универсиады в Красноярске получил престижную европейскую премию

12 Июля 2019 г.
Оформление студенческих игр оценивали по 10 критериям
Новости Красноярска: МВД откроет в крае два крупных центра для кинологов и миграционной полиции

МВД откроет в крае два крупных центра для кинологов и миграционной полиции

12 Июля 2019 г.
Они появятся в 2020 году
Новости компаний
12/07
Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

10 Июля 2019 г.
Доля жилья с высокими ценами на рынке растет большими темпами
Новости Красноярска: Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

Красноярская полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады

10 Июля 2019 г.
Ущерб от преступлений составил 45 млн рублей
Новости Красноярска: На Красноярский край обрушился ливень с градом

На Красноярский край обрушился ливень с градом

10 Июля 2019 г.
Погода испортилась резко
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356