В Красноярске ограничат проезд по мосту через Бугач на ул. Маерчака

В четверг, 18 июля, в Красноярске ограничат движение по мосту через Бугач на ул. Маерчака. В пресс-службе городской администрации сообщили, что на переправе начинается ремонт. В связи с этим дорожники будут поочередно перекрывать по половине проезжей части, так что машинам в прямом и обратном направлении придется двигаться по встречной полосе. Ограничения продлятся до 15 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, мост через Бугач ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники заменят асфальт, а также элементы мостовой конструкции. Также на переправе устроят систему водоотведения с проезжей части и отремонтируют тротуары. Реконструкция обойдется в 16 млн рублей.