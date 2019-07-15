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В Красноярске продлен ремонт ул. Бограда

Главная Общество
Красноярск
09:46 15 Июля 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске перенесены сроки окончания ремонта на ул. Бограда. Работы на участке ведутся с 15 июня. Изначально открыть дорогу подрядчик планировал 11 июля, но в график не уложился.

«В связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту тепловых сетей по ул. Бограда в Железнодорожном районе срок ограничения движения автотранспорта на данном участке продлен до 20 часов 25 июля 2019 года», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в связи с капитальным ремонтом теплосетей закрыты два участка в районе зданий по ул. Робеспьера, 7 и ул. Робеспьера, 101. Движение организовано по четной стороне ул. Бограда в районе дома № 101 в прямом и обратном направлении.

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