Новая неделя в Красноярске начнется с грозы и ливня

В Красноярске наступила дождливая неделя. В понедельник, 15 июля, в городе ожидается гроза. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Днем термометры покажут +21…+23°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Во вторник, 16 июля, ночью температура опустится до +14°С, в светлое время суток воздух прогреется до +24°С, осадки сохранятся.

Со среды, 17 июля, ночные температуры поднимутся до +15…+16°С, днем в Красноярске будет +25…+26°С, дождь. Такая погода сохранится в краевом центре до конца недели.

По предварительным данным Гидрометцентра, предстоящие выходные также будут дождливыми.

