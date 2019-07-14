В Красноярск тянет дымом

В красноярском воздухе зафиксировано превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ. Причиной стали лесные пожары, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такой вывод сделали в краевом управлении Роспотребнадзора по итогам проведенного мониторинга.

«По результатам исследований 13.07.2019 г. превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раз», - говорится в сообщении ведомства.

Медики отмечают, что частицы PM2,5 способны обострять симптомы респираторных заболеваний. Они могут также вызывать аллергию. Главное управление МЧС по Красноярскому краю в связи с этим рекомендует не выходить без особой нужды на улицу, а утро и день проводить в хорошо кондиционированном помещении.

По данным красноярских спасателей, к середине дня минувшей субботы в крае действовало 85 лесных пожаров. Согласно сообщению минприроды РФ, такая ситуация в Красноярском крае – не исключение для Центральной Сибири и Дальнего Востока. 12 июля режим ЧС, помимо Красноярского края, был введен также на всей территории Иркутской области, а также в отдельных районах Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю