Объявлены выходные праздничные дни в 2020 году. График опубликован в официальных аккаунтах правительства РФ в соцсетях.

Так, новогодние каникулы ожидают россиян с 1 по 8 января включительно.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», - говорится в сообщении.

В феврале россияне будут отдыхать с 22 по 24 число (с субботы до понедельника), а в марте с 7 по 9 (также с субботы по понедельник включительно).

Майские праздники продлятся с 1 по 5 число и с 9 по 11. В июне День России выпадает на пятницу, а значит соотечественников ждут три выходных дня. Еще один праздник - День народного единства - выпадает на среду и будет выходным днем.