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Дизайн Универсиады в Красноярске получил престижную европейскую премию

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Красноярск
19:44 12 Июля 2019
общество, конкурс, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Авторы оформления объектов и атрибутики зимней Универсиады-2019 в Красноярске получили престижную европейскую премию European Product Design Award. 

«Проект получил высокую награду за разработку дизайн-группой ArtStyle основных атрибутов эстафеты огня Универсиады – факела, чащи, а также медалей, пьедесталов награждения, комплексного оформления спортивных объектов, аэропорта и других общественных мест», — рассказали в краевом правительстве. 

Всех участников конкурса European Product Design Award-2019 оценивали по 10 критериям: инновация, эстетика, функциональность, эргономика, долговечность, воздействие на потребителя, полезность, экологическая совместимость, технологичность и реальность производства, и эмоциональный коэффициент.

Отметим, что конкурс организован в партнерстве с Европейским парламентом. Премия вручается ежегодно за достижения в области предметного дизайна. Претендентов на победу оценивают международные эксперты, независимые дизайнеры, ведущие преподаватели и журналисты. 

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