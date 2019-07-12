Дизайн Универсиады в Красноярске получил престижную европейскую премию

Авторы оформления объектов и атрибутики зимней Универсиады-2019 в Красноярске получили престижную европейскую премию European Product Design Award.

«Проект получил высокую награду за разработку дизайн-группой ArtStyle основных атрибутов эстафеты огня Универсиады – факела, чащи, а также медалей, пьедесталов награждения, комплексного оформления спортивных объектов, аэропорта и других общественных мест», — рассказали в краевом правительстве.

Всех участников конкурса European Product Design Award-2019 оценивали по 10 критериям: инновация, эстетика, функциональность, эргономика, долговечность, воздействие на потребителя, полезность, экологическая совместимость, технологичность и реальность производства, и эмоциональный коэффициент.

Отметим, что конкурс организован в партнерстве с Европейским парламентом. Премия вручается ежегодно за достижения в области предметного дизайна. Претендентов на победу оценивают международные эксперты, независимые дизайнеры, ведущие преподаватели и журналисты.