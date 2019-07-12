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МВД откроет в крае два крупных центра для кинологов и миграционной полиции

Главная Общество
Красноярск
16:35 12 Июля 2019
общество, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае в 2020 году появится центр управления по вопросам миграции. Об этом на коллегии регионального МВД сообщил генерал-лейтенант Александр Речицкий. 

В следующем году миграционная полиция переедет в новое семиэтажное здание площадью около 8 тысяч «квадратов». Его планируют оснастить современными техническими средствами.

«В центре будут сосредоточены все отделы по работе с гражданами России и иностранцами, что позволит кардинально улучшить качество оказываемых услуг, контролировать потоки миграции и оказывать помощь гражданам, прибывающим на территорию края. На сегодняшний день аналогов таким центрам в Российской Федерации не существует», — рассказали в ведомстве. 

Кроме того, полиция планирует ввести в эксплуатацию центр кинологической службы, который будет включать в себя комплекс зданий для содержания и дрессировки собак, а также для проведения одорологических (запаховых) экспертиз. Он также станет единственным в своем роде. 

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