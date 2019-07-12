Красноярский перинатальный центр закрывают на дезинфекцию

С 26 августа по 8 сентября закрывается на обработку красноярский перинатальный центр. Данная мера предусмотрена законодательством — один раз в год в стационаре должны проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. Закрываются только акушерские и гинекологические отделения. Поликлиника и детская больница будут работать в плановом режиме, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевой Минздрав.

«В связи с этим прием беременных женщин, рожениц и родильниц в перинатальный центр будет прекращен 26 августа. Пациентки, согласно графику, в плановом порядке будут госпитализированы в родильные дома, либо по территориальному признаку, либо по показаниям течения беременности», — рассказали в Минздраве.

Определять рожениц в учреждения будет лечащий врач.

Отметим, что 8 сентября с 8:00 перинатальный центр заработает в полную силу.