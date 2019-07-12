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На Злобинском рынке оборудовали новые социальные ряды

Главная Общество
Красноярск
10:29 12 Июля 2019
рынок, продукты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На Злобинском рынке добавили торговые места в социальных рядах. Новые павильоны появились после благоустройства территории базара.

Ремонт начался весной. Рынок украсили клумбами, заменили асфальт, установили ограждения. Старые прилавки демонтировали и заменили на новые, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«На протяжении нескольких лет жители ул. Академика Павлова, ул. Пионерской правды, ул. Транзитной и ул. Щорса обращались в администрацию Кировского района с жалобами на павильоны, расположенные рядом с рынком «Злобино». Горожане рассказывали, что из-за наличия ларьков в их дворах постепенно скапливается мусор, возникают точки несанкционированной торговли, а на территории рынка обитают бродячие собаки и крысы», - рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что в социальных рядах пенсионеры и дачники могут реализовывать собственную продукцию.

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