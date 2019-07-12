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Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Красноярске

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Красноярск
08:58 12 Июля 2019
лето, тепло, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предстоящие выходные в Красноярске будут жаркими. В пятницу, 12 июля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с. Температура воздуха днем 24-26°С. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на субботу, 13 июля, температура в Красноярске опустится до 13°С. В светлое время суток термометры покажут 27°С, осадков не предвидится.

В воскресенье, 14 июля, ночью в городе будет около 15°С, днем 28°С, без осадков.

По предварительным данным Гидрометцентра, начало следующей недели в краевом центре будет дождливым.

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