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В трех районах Красноярска ночью отключат холодную воду

Главная Общество
Красноярск
08:26 12 Июля 2019
отключение воды, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Предстоящей ночью три района Красноярска останутся без холодного водоснабжения. В 23:00 на профилактику остановится водозабор острова Посадный. Воды не будет в домах Центрального и части Железнодорожного районов (от центра до железной дороги). Под отключения также попадут некоторые жилые дома Советского района - от ул. Шахтеров до ул. Аэровокзальной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Специалистам водоканала дается на ремонт двое суток, однако они обещают уложиться значительно быстрее и вернуть воду в квартиры горожан уже в 23:00 13 июля.

«Жителям рекомендуется набрать необходимый запас холодной воды, а, чтобы не затопить соседей, проверить закрыты ли краны, перед отъездом из дома. В социально-значимые учреждения города питьевая вода будет подвозиться по графику, согласованному с администрациями районов», - отметили в пресс-службе «Краскома».

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