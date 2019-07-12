В трех районах Красноярска ночью отключат холодную воду

Предстоящей ночью три района Красноярска останутся без холодного водоснабжения. В 23:00 на профилактику остановится водозабор острова Посадный. Воды не будет в домах Центрального и части Железнодорожного районов (от центра до железной дороги). Под отключения также попадут некоторые жилые дома Советского района - от ул. Шахтеров до ул. Аэровокзальной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Специалистам водоканала дается на ремонт двое суток, однако они обещают уложиться значительно быстрее и вернуть воду в квартиры горожан уже в 23:00 13 июля.