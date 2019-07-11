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Победители «Космической одиссеи» из Красноярска побывали на космодроме «Восточный»

Главная Общество
Красноярск
17:00 11 Июля 2019
общество, красноярск, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске определили финалистов проекта «Космическая одиссея». Участники научно-образовательной программы побывали на космодроме «Восточный», а также посетили космическую гавань Дальнего Востока — город Циолковский. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. 

«Когда ты видишь конечный результат своего труда, труда своих коллег, испытываешь невероятное волнение и гордость за сопричастность к космической отрасли», – рассказала финалист проекта «Космическая одиссея» – инженер АО «Информационные спутниковые системы» Алина Лесковская. 

На молодом космодроме победители проекта оценили уникальную мобильную башню обслуживания, созданную для предстартовой подготовки ракеты-носителя. Ее вес — 1600 тонн, высота — 52 м. 

Еще одной частью программы стало наблюдение за пятым пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» в этом году. Большинство участников впервые увидели старт, хотя все они работают в ракетно-космической сфере. 

В рамках проекта финалистам также удалось встретиться с летчиком-космонавтом, героем России Федором Юрчихиным. Он приехал из столицы и наблюдал за стартом ракеты. 

Напомним, в Красноярске реализуют научно-образовательный проект «Космическая одиссея». В первый этап отобрали 44 человека. Затем из проекта выбывали несколько участников. Работники ракетно-космической отрасли несколько месяцев доказывали свое право на «полет в космос». После этапа «Выживание» остались только шесть финалистов. 

Фото: soyuzmash.ru

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