Победители «Космической одиссеи» из Красноярска побывали на космодроме «Восточный»

В Красноярске определили финалистов проекта «Космическая одиссея». Участники научно-образовательной программы побывали на космодроме «Восточный», а также посетили космическую гавань Дальнего Востока — город Циолковский. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Когда ты видишь конечный результат своего труда, труда своих коллег, испытываешь невероятное волнение и гордость за сопричастность к космической отрасли», – рассказала финалист проекта «Космическая одиссея» – инженер АО «Информационные спутниковые системы» Алина Лесковская.

На молодом космодроме победители проекта оценили уникальную мобильную башню обслуживания, созданную для предстартовой подготовки ракеты-носителя. Ее вес — 1600 тонн, высота — 52 м.

Еще одной частью программы стало наблюдение за пятым пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» в этом году. Большинство участников впервые увидели старт, хотя все они работают в ракетно-космической сфере.

В рамках проекта финалистам также удалось встретиться с летчиком-космонавтом, героем России Федором Юрчихиным. Он приехал из столицы и наблюдал за стартом ракеты.

Напомним, в Красноярске реализуют научно-образовательный проект «Космическая одиссея». В первый этап отобрали 44 человека. Затем из проекта выбывали несколько участников. Работники ракетно-космической отрасли несколько месяцев доказывали свое право на «полет в космос». После этапа «Выживание» остались только шесть финалистов.

Фото: soyuzmash.ru