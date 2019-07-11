Жителям деревень под Красноярском прививают культуру сбора мусора

Красноярский левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает выстраивать систему сбора коммунальных отходов в сельских территориях Левобережной технологической зоны.

В ряде населенных пунктов в связи с многочисленными просьбами граждан ООО «Красноярская рециклинговая компания» помимо мешкового сбора организовало стационарные точки накопления мусора.

«На территории частного сектора складывается непростая ситуация с вывозом мусора. Жители индивидуальных домовладений несмотря на то, что это их прямая обязанность по законодательству, по разным причинам не хотят приобретать и устанавливать мусорные контейнерные баки. Администрации района в отсутствие утвержденных бюджетов также устраняются от решения данной проблемы», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директора «Красноярской рециклинговой компании.

В отсутствие централизованных мест накопления оператор организовал мешковой сбор отходов. Так, например, в Бадалыке перевозчик принимает мусор у населения по субботам.

«К сожалению, это также не устраивает всех жителей. Поэтому мы приняли решение установить в нескольких населенных пунктах бункеры-контейнеры большой вместимости, так называемые «мульды», они вмещают восемь кубометров отходов. Определили оптимальные с точки зрения удобства для граждан места и обратились в администрации района за согласованием точек размещения. Ожидая, что процесс согласования может затянуться, установили контейнеры и начали информировать население о новых точках сбора мусора», - добавил Ким.

Помимо деревни Бадалык постоянные места сбора твердых коммунальных отходов появились в деревне Кубеково и поселке Удачный. В настоящее время левобережный оператор по обращению с ТКО осуществляет сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры по следующим адресам:

деревня Бадалык:

ул.Бадалыкская,

перекресток улица Бадалыкская – улица Окружная.

деревня Кубеково:

Трактовая, 6

Центральная, 45

поселок Удачный:

улица Лесная, 29

улица Лесная, 125

улица Лесная, 129

улица Лесная, 133

улица Лесная, 217

улица Лесная, 333

улица Аксеновского, 132

По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по многоканальному телефону регионального оператора: 8-800-355-56-37, либо оставить заявку на сайте.