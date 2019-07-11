Жителям деревень под Красноярском прививают культуру сбора мусора

Красноярский левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает выстраивать систему сбора коммунальных отходов в сельских территориях Левобережной технологической зоны.
В ряде населенных пунктов в связи с многочисленными просьбами граждан ООО «Красноярская рециклинговая компания» помимо мешкового сбора организовало стационарные точки накопления мусора.
«На территории частного сектора складывается непростая ситуация с вывозом мусора. Жители индивидуальных домовладений несмотря на то, что это их прямая обязанность по законодательству, по разным причинам не хотят приобретать и устанавливать мусорные контейнерные баки. Администрации района в отсутствие утвержденных бюджетов также устраняются от решения данной проблемы», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директора «Красноярской рециклинговой компании.
В отсутствие централизованных мест накопления оператор организовал мешковой сбор отходов. Так, например, в Бадалыке перевозчик принимает мусор у населения по субботам.
«К сожалению, это также не устраивает всех жителей. Поэтому мы приняли решение установить в нескольких населенных пунктах бункеры-контейнеры большой вместимости, так называемые «мульды», они вмещают восемь кубометров отходов. Определили оптимальные с точки зрения удобства для граждан места и обратились в администрации района за согласованием точек размещения. Ожидая, что процесс согласования может затянуться, установили контейнеры и начали информировать население о новых точках сбора мусора», - добавил Ким.
Помимо деревни Бадалык постоянные места сбора твердых коммунальных отходов появились в деревне Кубеково и поселке Удачный. В настоящее время левобережный оператор по обращению с ТКО осуществляет сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры по следующим адресам:
деревня Бадалык:
- ул.Бадалыкская,
- перекресток улица Бадалыкская – улица Окружная.
деревня Кубеково:
- Трактовая, 6
- Центральная, 45
поселок Удачный:
- улица Лесная, 29
- улица Лесная, 125
- улица Лесная, 129
- улица Лесная, 133
- улица Лесная, 217
- улица Лесная, 333
- улица Аксеновского, 132
По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по многоканальному телефону регионального оператора: 8-800-355-56-37, либо оставить заявку на сайте.