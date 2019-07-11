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Жителям деревень под Красноярском прививают культуру сбора мусора

Главная Общество
Красноярск
16:15 11 Июля 2019
мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает выстраивать систему сбора коммунальных отходов в сельских территориях Левобережной технологической зоны.

В ряде населенных пунктов в связи с многочисленными просьбами граждан ООО «Красноярская рециклинговая компания» помимо мешкового сбора организовало стационарные точки накопления мусора.

«На территории частного сектора складывается непростая ситуация с вывозом мусора. Жители индивидуальных домовладений несмотря на то, что это их прямая обязанность по законодательству, по разным причинам не хотят приобретать и устанавливать мусорные контейнерные баки. Администрации района в отсутствие утвержденных бюджетов также устраняются от решения данной проблемы», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директора «Красноярской рециклинговой компании.

В отсутствие централизованных мест накопления оператор организовал мешковой сбор отходов. Так, например, в Бадалыке перевозчик принимает мусор у населения по субботам.

«К сожалению, это также не устраивает всех жителей. Поэтому мы приняли решение установить в нескольких населенных пунктах бункеры-контейнеры большой вместимости, так называемые «мульды», они вмещают восемь кубометров отходов. Определили оптимальные с точки зрения удобства для граждан места и обратились в администрации района за согласованием точек размещения. Ожидая, что процесс согласования может затянуться, установили контейнеры и начали информировать население о новых точках сбора мусора», - добавил Ким.

Помимо деревни Бадалык постоянные места сбора твердых коммунальных отходов появились в деревне Кубеково и поселке Удачный. В настоящее время левобережный оператор по обращению с ТКО осуществляет сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры по следующим адресам:

деревня Бадалык:

  • ул.Бадалыкская,
  • перекресток улица Бадалыкская – улица Окружная.

деревня Кубеково:

  • Трактовая, 6
  • Центральная, 45

поселок Удачный:

  • улица Лесная, 29
  • улица Лесная, 125
  • улица Лесная, 129
  • улица Лесная, 133
  • улица Лесная, 217
  • улица Лесная, 333
  • улица Аксеновского, 132

По всем возникающим вопросам жители  могут обратиться по многоканальному телефону регионального оператора: 8-800-355-56-37, либо оставить заявку на сайте.

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