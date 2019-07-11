Ремонтная программа СГК в Красноярске выполнена на 47%

11 июля директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов отчитался перед первым заместителем главы города Красноярска Владиславом Логиновым об итогах профилактических работ и выполнении ремонтной программы на тепловых сетях города. Руководители встретились на площадке строительства новой тепломагистрали, которая проходит в теле четвертого моста и соединит Красноярскую ТЭЦ-2 с левым берегом.

Длительных и масштабных отключений горячей воды в Красноярске этим летом больше не будет. Но подготовка теплосетей к зиме в разгаре, одновременно в нескольких местах идет замена магистральных трубопроводов. Сейчас идет работа на улицах Вавилова, Матросова, двух участках проспекта Красноярский рабочий, ремонт тепловых камер на улице Бограда, капитальный ремонт магистрали на улице Республики. Все эти работы проходят без отключения горячей воды – дома запитаны по временным и резервным схемам. Новые трубы появятся на 30 участках по всему городу.

«Мы встретились в середине лета, чтобы понять, как исполняется программа капитального строительства и ремонтов ресурсоснабжающими организациями. К этому вопросу нужно подходить не в сентябре, когда уже начинается отопительный сезон, важно именно сейчас подвести промежуточные итоги. Мы сверили планы, проверили выполнение всех видов работ, понимаем, что на сегодняшний момент на 47% от всего объема ремонтной программы СГК на этот год выполнено, компания идет в графике,» – рассказал Владислав Логинов.

Пристальным объектом внимания первого заместителя мэра города стала строящаяся теплотрасса, проходящая в теле четвертого, Николаевского моста. По трубам диаметром 1000 мм тепло пойдет в новый микрорайон «Тихие зори» возле «Арены Платинум» и дальше, на левый берег, в активно развивающиеся районы – Николаевку, Студгородок, Академгородок и Ветлужанку. Строительство новой магистрали планируется завершить до конца года. По словам Владислава Логинова, это важный участок, который Сибирская генерирующая компания должна выполнить в соответствии с актуальной схемой теплоснабжения.

Одним из результатов реализации мероприятий, предусмотренных этим документом, стало существенное сокращение сроков отключения горячей воды в Красноярске для проведения профилактических работ на теплосетях. За десять лет этот период сократился более чем в два раза.

В этом году максимальный срок отключения на сетях СГК в Красноярске составил 9 суток. Но фактически, большинство жителей получили горячую воду раньше – 70% домов оставались без горячей воды не более недели. Воду всему Советскому району в этом году вернули за рекордно короткий срок – за трое с половиной суток, а некоторые микрорайоны подключили еще раньше, через два дня. Кроме того, совместно с департаментом городского хозяйства Красноярска была опробована новая стратегия – впервые в районах с интенсивным автомобильным движением испытания теплосетей проводились в ночное время, чтобы минимизировать возможные неудобства для горожан. Опыт признан успешным и будет повторен в следующем году.

«В этом году с помощью испытаний теплосетей на прочность, удалось выявить 122 повреждения на трубопроводах во всех районах города, 102 из них уже устранено, оставшиеся 20 будут отремонтированы в ближайшее время, – рассказал директор Красноярской теплотранспортной компании (КТТК) Сергей Иванов. – Это слабые места, которые могли негативно проявить себя во время отопительного сезона. Больше всего повреждений выявлено на трубах в Ленинском районе, район старый и много ветхих участков. Мы учитываем это в ремонтной программе этого года и в планах на следующий»

В планах Сибирской генерирующей компании на этот год отремонтировать 12 000 метров теплосетей и построить 1 660 метров магистральных трубопроводов диаметром 1 000 мм.

по материалам СГК

фото: СГК