На Красноярский край обрушился ливень с градом

Сегодня, 10 июля, в Красноярске и его окрестностях резко изменилась погода — во второй половине дня на город обрушился сильный ливень с грозами. В удаленных районах красноярцы застали крупный град. Фотографии и видео горожане публикуют в социальных сетях.

По словам местных жителей, сильный дождь за несколько минут затопил детские площадки, парки и дворы.

Дачники из Емельяновского района пожаловались, что град размером с куриное яйцо побил урожай.

«В один момент все произошло. Небо занесло, и по крыше как давай бить. Мы все бросились огурцы и перцы прикрывать: спасли, что успели. Весь урожай свеклы и морковку побило», — рассказала изданию «Космомольская правда» красноярка Оксана Викторова.

Отметим, что дождь будет лить в Красноярске до конца дня. По данным Среднесибирского УГМС, в городе поднимется шквалистый ветер до 25 м/с. 11 июля, будет облачно, без осадков. На выходных красноярцам обещают жару.

Фото: Instagram, kp.ru