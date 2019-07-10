10 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Красноярский край обрушился ливень с градом

Главная Общество
Красноярск
16:47 10 Июля 2019
общество, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня, 10 июля, в Красноярске и его окрестностях резко изменилась погода — во второй половине дня на город обрушился сильный ливень с грозами. В удаленных районах красноярцы застали крупный град. Фотографии и видео горожане публикуют в социальных сетях. 

По словам местных жителей, сильный дождь за несколько минут затопил детские площадки, парки и дворы. 

Дачники из Емельяновского района пожаловались, что град размером с куриное яйцо побил урожай. 

«В один момент все произошло. Небо занесло, и по крыше как давай бить. Мы все бросились огурцы и перцы прикрывать: спасли, что успели. Весь урожай свеклы и морковку побило», — рассказала изданию «Космомольская правда» красноярка Оксана Викторова.

Отметим, что дождь будет лить в Красноярске до конца дня. По данным Среднесибирского УГМС, в городе поднимется шквалистый ветер до 25 м/с. 11 июля, будет облачно, без осадков. На выходных красноярцам обещают жару. 

Фото: Instagram, kp.ru

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Гроза...

Публикация от Елена Максимова (@elenamaksimova217)

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

10 Июля 2019 г.
Доля жилья с высокими ценами на рынке растет большими темпами
Новости Красноярска: В Красноярске запретят разворот на ул. 9 Мая

В Красноярске запретят разворот на ул. 9 Мая

10 Июля 2019 г.
В мэрии уверены, что это снизит аварийность на участке
Новости Красноярска: Фамилия экс-тренера футбольного «Енисея» Аленичева исчезла из базы судебных приставов

Фамилия экс-тренера футбольного «Енисея» Аленичева исчезла из базы судебных приставов

10 Июля 2019 г.
Судя по всему, он оплатил штраф
Новости Красноярска: В Каратузском районе единороссы чествовали трудовые династии педагогов

В Каратузском районе единороссы чествовали трудовые династии педагогов

10 Июля 2019 г.
Это часть партпроекта «Историческая память»
Новости Красноярска: В Красноярске появилась новая автобусная остановка

В Красноярске появилась новая автобусная остановка

10 Июля 2019 г.
Она расположена на ул. Калинина
Новости Красноярска: Из мэрии Красноярска уволили главного спасателя

Из мэрии Красноярска уволили главного спасателя

10 Июля 2019 г.
Валерий Коротков оставил пост по собственному желанию
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На востоке Красноярского края из колонии сбежал заключенный

На востоке Красноярского края из колонии сбежал заключенный

5 Июля 2019 г.
Мужчина был несколько раз судим
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

5 Июля 2019 г.
Погода испортится в пятницу, 6 июля
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о грозах и ливнях

Красноярцев предупредили о грозах и ливнях

10 Июля 2019 г.
Погода испортится в среду, 10 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356