Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

Аналитики сайта недвижимости N1.ru назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами.

Так, на первом месте идут Ленинский и Советский районы. Там стоимость одного «квадрата» в квартире эконом класса не превышает 45 тысяч рублей.

«Доля объектов по этой цене в Ленинском районе составляет 32% от общего объема предложений или 252 квартиры, а в Советском — 27% или 215 штук», — пояснили эксперты.

Меньше всего дешевых квартир можно найти в Железнодорожном и Центральном районах города — по 2,5% и 0,3% соответственно.

Единственным районом Красноярска, где наблюдается рост эконом-жилья, является Октябрьский. Там расположено 15% недорогих квартир.

«Несмотря на разную динамику по самым дешевым объектам в разрезе районов, общая доля дешевых квартир за шесть месяцев этого года снизилась на 1,7% и составляет сейчас 7%. Это значит, что доля жилья с высокими ценами на рынке растет большими темпами», — объяснили эксперты.

Отметим, что в целом стоимость жилья в Красноярске за шесть месяцев 2019 года выросла на 3,6% и достигла 60 тысяч рублей за «квадрат». Лидерство по этим показателям закрепилось за Центральным и Свердловским районами.