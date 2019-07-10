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Эксперты назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами

Главная Общество
Красноярск
15:31 10 Июля 2019
общество, красноярск, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики сайта недвижимости N1.ru назвали районы Красноярска с самыми дешевыми квартирами.

Так, на первом месте идут Ленинский и Советский районы. Там стоимость одного «квадрата» в квартире эконом класса не превышает 45 тысяч рублей. 

«Доля объектов по этой цене в Ленинском районе составляет 32% от общего объема предложений или 252 квартиры, а в Советском — 27% или 215 штук», — пояснили эксперты. 

Меньше всего дешевых квартир можно найти в Железнодорожном и Центральном районах города — по 2,5% и 0,3% соответственно.

Единственным районом Красноярска, где наблюдается рост эконом-жилья, является Октябрьский. Там расположено 15% недорогих квартир. 

«Несмотря на разную динамику по самым дешевым объектам в разрезе районов, общая доля дешевых квартир за шесть месяцев этого года снизилась на 1,7% и составляет сейчас 7%. Это значит, что доля жилья с высокими ценами на рынке растет большими темпами», — объяснили эксперты. 

Отметим, что в целом стоимость жилья в Красноярске за шесть месяцев 2019 года выросла на 3,6% и достигла 60 тысяч рублей за «квадрат». Лидерство по этим показателям закрепилось за Центральным и Свердловским районами. 

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