В Красноярске запретят разворот на ул. 9 Мая

В городской администрации заявили о планах закрыть разворот на ул. 9 Мая на участке в границах улиц Водопьянова и Урванцева. Бетонные блоки на этом отрезке дороги появятся 26 июля. В мэрии уверены, что данная мера позволит сократить количество аварий.

«Решение обусловлено необходимостью исключения дорожно-транспортных происшествий и оптимизации дорожного движения в городе», –сообщили в администрации.

Ранее в Красноярске запретили левый поворот на ул. Высотная. Кроме того, будут закрыты левые повороты на ул. Шахтеров. Решение принято для того, чтобы сократить заторы на ул. Шахтеров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.