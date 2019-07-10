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В Красноярске запретят разворот на ул. 9 Мая

Главная Общество
Красноярск
14:04 10 Июля 2019
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В городской администрации заявили о планах закрыть разворот на ул. 9 Мая на участке в границах улиц Водопьянова и Урванцева. Бетонные блоки на этом отрезке дороги появятся 26 июля. В мэрии уверены, что данная мера позволит сократить количество аварий.

«Решение обусловлено необходимостью исключения дорожно-транспортных происшествий и оптимизации дорожного движения в городе», –сообщили в администрации.

Ранее в Красноярске запретили левый поворот на ул. Высотная. Кроме того, будут закрыты левые повороты на ул. Шахтеров. Решение принято для того, чтобы сократить заторы на ул. Шахтеров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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