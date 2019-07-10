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Фамилия экс-тренера футбольного «Енисея» Аленичева исчезла из базы судебных приставов

Главная Общество
Красноярск
12:52 10 Июля 2019
штрафы, енисей, футбол, долги, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фамилия экс-тренера футбольного «Енисея» Дмитрия Аленичева исчезла из базы судебных приставов. За езду по Красноярску в пьяном виде тогда еще наставник футболистов в декабре прошлого года был наказан Ленинским районным судом штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора года.

В начале июля фамилия Аленичева появилась в базе должников, что говорило о неисполнении решения суда.

Напомним, Аленичева на иномарке футбольного клуба остановили в ноябре 2019 года. Сотрудники ГИБДД заметили у тренера признаки опьянения. Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование — это автоматически считается признанием вины. На бывшего наставника футболистов составили административный протокол. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку. Аленичев свою вину не признал и попытался оспорить штраф в суде. Но высшая инстанция в апреле 2019 года отказала задержанному — судья не приняла доводы истца и оставила дело без изменений.

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