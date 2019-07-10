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В Каратузском районе единороссы чествовали трудовые династии педагогов

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Красноярск
12:33 10 Июля 2019
педагоги, образование, праздник, в красноярском крае
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Единороссы Каратузского района продолжают чествовать семьи, где несколько поколений посвятили жизнь одной и той же профессии. Торжественные встречи проходят в рамках партпроекта «Историческая память» и проекта местного отделения партии «Лучшая трудовая династия». В понедельник, 8 июля, в районном доме культуры состоялась мероприятие, на котором были отмечены высокие заслуги двух династий учителей.

Как рассказали ER.RU в местном отделении партии, встреча проходила под девизом «Учитель вечен на земле». Историю профессиональной преемственности рассказали семьи Пальчевских – Воиновых и Денисовых – Кирпичниковых. Трудовой педагогический стаж каждой из этих династий – более ста лет. Поздравления в адрес учителей прозвучали от члена местного политсовета, заместителя главы района Андрея Савина. Также династии учителей поблагодарила за труд и вручила благодарности заместитель секретаря местного отделения, председатель Каратузского сельского Совета депутатов Оксана Федосеева.

«В числе педагогов этих семей – директора и завучи, учителя истории, воспитатели детского сада, методисты и тренер детской спортивной школы – всех их объединяет высокое призвание, которому они остаются верны на протяжении нескольких поколений. Выражаем вам огромную благодарность за труд, преданность своему делу, за желание и стремление прививать молодому поколению добрые вечные ценности. Очень важно, что огромный опыт в педагогической деятельности вы приумножаете, передавая его своим детям. Желаем вам дальнейших успехов и благополучия и на работе, и в личной жизни!», – сказала Оксана Федосеева.

Слова благодарности прозвучали также от учеников разных поколений и коллег.

Отметим, праздники-чествования трудовых династий проводятся в разных сельсоветах Каратузского района. Мероприятия приурочены к 95-летнему юбилею со дня образования района.

 

про информации регионального отделения партии «Единая Россия»

фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

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