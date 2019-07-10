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В Красноярске появилась новая автобусная остановка

Главная Общество
Красноярск
10:45 10 Июля 2019
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На ул. Калинина в Красноярске открыта новая остановка общественного транспорта. Она расположена в районе дома № 35. Остановочному пункту присвоено название «Поликлиника (ул. Калинина)». Прежняя остановка «Поликлиника» в районе ул. Калинина, 29 теперь называется «пер. 2-й Индустриальный». Через новую остановку проходят два автобусных маршрута № 52 и 88, а также троллейбус № 13.

Кроме того, переименована трамвайная остановка «Сибмонтажавтоматика» на ул. 60 лет Октября. Теперь она называется «СПТУ-56», как автобусная остановка напротив. 

Прежняя остановка трамвая «СПТУ-56» в свою очередь получила новое название «Школа ДОСААФ», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе городской администрации отметили, что все изменения уже внесены в реестр и схемы движения маршрутов. 

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