В Красноярске появилась новая автобусная остановка

На ул. Калинина в Красноярске открыта новая остановка общественного транспорта. Она расположена в районе дома № 35. Остановочному пункту присвоено название «Поликлиника (ул. Калинина)». Прежняя остановка «Поликлиника» в районе ул. Калинина, 29 теперь называется «пер. 2-й Индустриальный». Через новую остановку проходят два автобусных маршрута № 52 и 88, а также троллейбус № 13.

Кроме того, переименована трамвайная остановка «Сибмонтажавтоматика» на ул. 60 лет Октября. Теперь она называется «СПТУ-56», как автобусная остановка напротив.

Прежняя остановка трамвая «СПТУ-56» в свою очередь получила новое название «Школа ДОСААФ», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе городской администрации отметили, что все изменения уже внесены в реестр и схемы движения маршрутов.