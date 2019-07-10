Из мэрии Красноярска уволили главного спасателя

Из администрации Красноярска уволен руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Валерий Коротков. В пресс-службе мэрии корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что чиновник оставил должность по собственному желанию.

Исполняющим обязанности руководителя управления назначен Александр Нестеров.

Напомним, Валерий Коротков был назначен главой управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в мае 2018 года. Ранее он уже занимал этот пост в период с 2007 по 2013 год. В прошлый раз он ушел со своего поста после трагедии, связанной с обрушением подпорной стены на проспекте Свободный. Под завалами погибли два человека.