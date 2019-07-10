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Подъезд к Манскому плесу перекрыли бетонными блоками

Главная Общество
Красноярск
09:15 10 Июля 2019
общество, красноярск, река
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Неизвестные перекрыли бетонными блоками въезд к Манскому плесу. Накануне туристы не смогли проехать к месту отдыха на реке Мана «Дивное место» — дорогу в лес загородили конструкциями. В худшей ситуации оказались те, кто приехал на пляж раньше на своих авто – они оказались заблокированными на берегу реки. Блоки установили без предупреждения. 

Арендаторы участка на Мане сообщили, что действовали в рамках закона, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал «Прима». Они перегородили въезд по требованию прокуратуры Дивногорска, так как парковка в водоохранной зоне запрещена.

Бетонные блоки – временная мера, в ближайшее время там появится новое ограждение.
В соцсетях многие красноярцы поддержали решение администрации пляжа закрыть въезд для машин, так как устали от шумных автомобилей на берегу. 

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