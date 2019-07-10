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Красноярцев предупредили о грозах и ливнях

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Красноярск
08:52 10 Июля 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае резко испортится погода. По данным Среднесибирского УГМС, в среду, 10 июля, в центральных и южных районах Красноярского края днем местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град. Также синоптики предупреждают о шквалистом ветре при грозах до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В Красноярске в среду днем будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Кроме того, в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 14 м/с, при грозе он будет усиливаться до 18 м/с. Воздух в Красноярске днем прогреется до +26…+28°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что в непогоду спасатели рекомендуют воздержаться от проведения работ на высоте и не приближаться к легким конструкциям. Грозу лучше переждать в помещении. 

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