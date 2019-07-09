Президент Путин подарил щенка ребенку из Красноярска

Президент России Владимир Путин исполнил желание 12-летнего Арсения Федорова из Красноярска. Мальчик написал письмо главе государства, в котором попросил подарить ему щенка золотистого ретривера. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — написал мальчик.

Щенка ребенку из Красноярска передала лично министр образования Светлана Маковская.

Арсений Федоров обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Он перешел в пятый класс. Также школьник получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Мальчик увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.