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Президент Путин подарил щенка ребенку из Красноярска

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Красноярск
14:32 9 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Президент России Владимир Путин исполнил желание 12-летнего Арсения Федорова из Красноярска. Мальчик написал письмо главе государства, в котором попросил подарить ему щенка золотистого ретривера. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — написал мальчик. 

Щенка ребенку из Красноярска передала лично министр образования Светлана Маковская. 

Арсений Федоров обучается школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Он перешел в пятый класс. Также школьник получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Мальчик увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.

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