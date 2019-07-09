Красноярцы отметили День семьи, любви и верности

В Красноярске отметили День семьи, любви и верности. В понедельник на левобережной набережной Енисея для горожан организовали праздничные мероприятия. Тысячи красноярских семей побывали на большом летнем свидании.

Одним из важных событий праздника стало награждение памятной медалью «За любовь и верность» тех красноярских семей, которые прожили вместе долгие годы.

«Мы очень рады, что такое большое количество красноярских семей и молодых пар, решило принять участие в самом теплом празднике этого лета, и он в действительности получился именно таким. Словами сложно передать ту атмосферу, которая царила вчера на набережной. Могу сказать точно, что это было незабываемо. Я надеюсь, что такие большие летние свидания станут доброй красноярской традицией», — сказал руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: Сергей Еремин / Instagram, adminkrsk.ru, «Городские новости»