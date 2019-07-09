Красноярцы задолжали 150 млн рублей за вывоз мусора

Депутаты краевого парламента обсудили итоги «мусорной» реформы — она стартовала в январе 2019 года.

Так, за полгода красноярцы накопили долгов за вывоз отходов на сумму более 150 млн рублей. Эти деньги не получили операторы по вывозу ТКО. По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Корчашкина, низкая собираемость платежей наблюдается как у населения, так и у юридических лиц.

Глава ведомства обозначил основные проблемы реализации «мусорной реформы». До сих пор остается острой тема борьбы с несанкционированными свалками. Ликвидировать их должны собственники отходов, но эти расходы ложатся на плечи муниципалитетов.

Представители региональных операторов подтвердили слова министра. Они заявили о необходимости повысить норматив накопления отходов и субсидировать выпадающие доходы из бюджета.

По словам депутатов, особо сложно реформа реализуется на севере Красноярского края, где нет регоператоров.

«В Совете Федерации поставлен вопрос, чтобы краю выделили 450 млн рублей на приобретение мусоросжигательных установок для северных территорий. В рабочей группе будет рассматриваться вопрос, нужны ли мусоросжигательные установки, либо мусор будет вывозиться, либо все-таки будет федеральная программа», — цитирует пресс-служба Заксобрания председателя комитета по природным ресурсам и экологии Александра Симановского.

На заседании также обозначили проблему с контейнерами и площадками для сбора мусора. На этот год муниципалитетам на их установку выделено 110 млн рублей. Всего же требуется порядка 850 млн рублей.

Фото: пресс-служба ЗС