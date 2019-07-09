К красноярцам начинает возвращаться горячая вода

Сибирская генерирующая компания успешно завершила профилактические работы на тепловых сетях от Красноярской ТЭЦ-2 и досрочно приступила к их заполнению горячей водой. Сначала горячая вода поступит в дома ближайших к Красноярской ТЭЦ-2 районов Центрального, части Свердловского и Железнодорожного, а затем к жителям, самого удаленного от теплоисточника, Октябрьского района. Возобновление горячего водоснабжения происходит постепенно, нормативные показатели температуры и давления во всех районах города должны полностью восстановиться к 9:00 среды, 10 июля.

В настоящее время в некоторых местах еще завершается ремонт выявленных повреждений трубопроводов. Однако уже начались работы по возвращению ресурса в Центральном, части Железнодорожного, Свердловского и Советского районов. Во вторник, 9 июля горячая вода начнет поступать в Октябрьский район и оставшуюся часть Железнодорожного района (от улицы Профсоюзов до Ладо Кецховели). Для настройки параметров может потребоваться некоторое время, а также после проведенных на теплосетях ремонтных работ могут наблюдаться отклонения по цвету и мутности воды.

Часть жителей Свердловского района получила горячую воду досрочно — через 5-7 дней после отключения. Где позволяла схема теплоснабжения, ресурс поступал в дома от Красноярской ТЭЦ-1, пока на ТЭЦ-2 продолжались профилактические работы. Досрочное возвращение горячей воды в дома красноярцев уже стало хорошей традицией.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть людям горячую воду. В этом году в Советском районе отключение длилось рекордно короткий срок — трое с половиной суток. Такой результат стал возможен благодаря развитию схемы теплоснабжения и строительству новых тепловых сетей. Мы будем и дальше продолжать работу в этом направлении», — пояснил директор теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов.

Тем не менее, ежегодные отключения горячей воды остаются необходимостью. За этот период теплоэнергетики проводят гидравлические испытания – регламентные работы, позволяющие выявить слабые места трубопроводов. Общий срок отключения горячей воды в Красноярске за 10 лет сократился вдвое.

По материалам компании СГК

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